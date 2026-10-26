TAGESVORSCHAU/Montag, 26. Oktober

===

*** 07:00 AM/EZB-Direktor Elderson, Keynote bei COP17-Konferenz

*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Oktober

PROGNOSE: 90,1

zuvor: 89,9

Lagebeurteilung

PROGNOSE: 89,9

zuvor: 89,5

Geschäftserwartungen

PROGNOSE: 90,0

zuvor: 90,4

*** 12:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 3Q

*** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) September

15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation

(jeweils für Eurozone ), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor

15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung auf

Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF,

EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY

- AT/Börsenfeiertag: Österreich

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mgo/kla/cbr

(END) Dow Jones Newswires

October 26, 2026 00:57 ET (04:57 GMT)