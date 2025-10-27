|
TAGESVORSCHAU/Montag, 27. Oktober
===
*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Oktober
zuvor: 87,7
Lagebeurteilung
zuvor: 85,7
Geschäftserwartungen
zuvor: 89,7
*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage August
*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe September
Geldmenge M3
zuvor: +2,9% gg Vj
*** 10:00 IT/EZB-Direktor Elderson, Keynote zu "Board of the Future"
*** 13:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter September
PROGNOSE: +0,2% gg Vm
zuvor: +2,9% gg Vm
16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum,
Inflation (jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige
Bundesanleihen, Euribor
16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur
Wechselkursentwicklung auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD,
USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY
*** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 3Q
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/kch/kla/mgo
(END) Dow Jones Newswires
October 27, 2025 00:53 ET (04:53 GMT)
