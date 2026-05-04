04.05.2026 06:00:40

TAGESVORSCHAU/Montag, 4. Mai

===

07:00 LU/Stabilus SE, ausführliches Ergebnis 1H

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe April

zuvor: 51,3

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) April

1. Veröff.: 52,8

zuvor: 50,0

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) April

1. Veröff.: 51,2

zuvor: 52,2

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) April

1. Veröff.: 52,2

zuvor: 51,6

*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Umfrage unter geldpolitischen Analysten

*** 10:00 EU/EZB, Ergebnis des Survey of Professional Forecasters

*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Unternehmensumfrage

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) April

1. Veröff.: 53,6

zuvor: 51,0

10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Mai

*** 14:15 BE/EZB-Vizepräsident De Guindos, Präsentation des

EZB-Jahresberichts 2025

*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie März

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: 0,0% gg Vm

*** 19:05 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Stabil und stark in unruhigen Zeiten -

Europas Antworten auf globale Herausforderungen"

22:05 US/Palantir Technologies, Inc., Ergebnis 1Q

*** - IT/Unicredit SpA, Außerordentliche HV wegen möglicher

Kapitalerhöhung für Commerzbank-Angebot

- BE/Treffen der Eurogruppe

- Börsenfeiertag: China, Großbritannien, Japan

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/apo/mgo/kla/flf/sha

(END) Dow Jones Newswires

May 04, 2026 00:01 ET (04:01 GMT)

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