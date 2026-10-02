TAGESVORSCHAU/Montag, 5. Oktober 2026 (vorläufige Fassung)

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*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe September

PROGNOSE: 54,5

zuvor: 55,2

*** 09:45 IT/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Shifting Ground - How Geopolitics

Is Reshaping Growth, Monetary Policy and the Role of Gold as a Reserve Asset"

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) September

1. Veröff.: 51,4

zuvor: 48,0

Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)

1. Veröff.: 1,2

zuvor: 48,5

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) September

1. Veröff.: 52,9

zuvor: 49,7

Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)

1. Veröff.: 53,8

zuvor: 51,8

*** 10:00 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Keynote bei geldpolitischer Konferenz der EZB

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) September

1. Veröff.: 53,0

zuvor: 51,6

Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)

1. Veröff.: 53,1

zuvor: 52,0

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) September

1. Veröff.: 51,7

zuvor: 52,5

10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland und Euroland Oktober

*** 11:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an Treffen mit BdB-Ausschuss

*** 11:00 EU/Erzeugerpreise August

Eurozone

PROGNOSE: +1,8% gg Vm/+7,6% gg Vj

zuvor: +1,6% gg Vm/+5,8% gg Vj

11:30 NO/Bekanntgabe Nobelpreis für Medizin

*** 12:00 DE/Deutsche Telekom AG, AI Investor Day

*** 15:00 FR/Air Liquide SA, Kapitalmarkttag

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) September

PROGNOSE:

1. Veröff.: 58,7

zuvor: 56,5

*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe September

PROGNOSE: 55,2 Punkte

zuvor: 55,4 Punkte

*** 16:15 AT/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Teilnahme an Panel

bei OeNB-SUERF-Konferenz

*** 18:00 DE/Aumovio SE, Pre-Close-Call 3Q

*** - DE/Gea Group AG, Pre-Close-Call 3Q

*** - DE/KBA, Pkw-Neuzulassungen September

- CN; KR/Börsenfeiertag: China, Korea

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

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October 02, 2026 09:10 ET (13:10 GMT)