06.07.2026 06:00:40

TAGESVORSCHAU/ Montag, 6. Juli

===

*** 08:00 DE/Auftragseingang Mai saisonbereinigt

PROGNOSE: +0,7% gg Vm

zuvor: -3,8% gg Vm

*** 08:00 DE/Umsatz verarbeitendes Gewerbe Mai

08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich April

10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Juli

*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Mai Eurozone

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: -0,4% gg Vm

*** 11:00 EU/Erzeugerpreise Mai Eurozone

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+5,5% gg Vj

zuvor: +0,6% gg Vm/+4,9% gg Vj

*** 14:00 DE/Gea Group AG, Pre-Close-Call 2Q

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Juni

1. Veröff.: 51,3 zuvor: 50,9

*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni

PROGNOSE: 54,3 Punkte

zuvor: 54,5 Punkte

*** 17:00 IT/EZB-Direktorin Schnabel, Moderation Panel bei ESZB-Konferenz zu

geldpolitischer Transmission (20:30 Diner Speech Lane)

*** 18:00 DE/Aumovio SE, Pre-Close-Call 2Q

*** 18:00 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Diskussion zu bei 15th

anniversary event of Financi'Elles

*** 20:30 IT/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede zum Abschluss einer

ESZB-Forschungskonferenz

*** - DE/Traton SE, Pre-Close-Call 2Q

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/kla/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 06, 2026 00:00 ET (04:00 GMT)

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ATX geht höher ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Allzeithoch fester -- US-Handel ruhte am Freitag -- Asiens Börsen beenden Handel im Plus
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu. Der deutsche Leitindex beendete die Sitzung nach neuem Rekord höher. An der Wall Street fand kein Handel statt. Die Märkte in Asien verbuchten vor dem Wochenende Gewinne.
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