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17.04.2026 17:34:38
TAGESVORSCHAU: Montag am 20. April 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 20. April
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TERMINE UNTERNEHMEN
USA: Steel Dynamics, Q1-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
06:30 JPN: Dienstleistungsindex 2/26
08:00 DEU: Erzeugerpreise 3/26
11:00 EUR: Bauproduktion 2/26
SONSTIGE TERMINE
DEU: Beginn der Hannover Messe, Hannover
+08.00 Pressekonferenz der Verbände BDI, ZVEI & VDMA
+08.00 Messerundgang mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU)
+11.00 «Industrielle KI: Von der Strategie zur Skalierung» mit Bundeskanzler Merz, Siemens-CEO Roland Busch, SAP-CEO Christian Klein
+13.05 Keynote Karsten Wildberger (CDU), Bundesminister für Digitales
+14.00 Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) zu «Wehrhafte Wertschöpfung»
+1600 Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) zu «Hightech-Agenda Deutschland»
18:00 DEU: Jahresempfang 75 Jahre Bundesverband deutscher Banken e.V., u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und EZB-Präsidentin Christine Lagarde, Berlin
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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi
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