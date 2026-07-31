TAGESVORSCHAU/Samstag, 1., bis Montag 3. August (vorläufige Fassung)

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M O N T A G, 3. August

*** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Caixin/S&P Global Juli

07:00 LU/Stabilus SE, ausführliches Ergebnis 9 Monate

*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Juni

saisonbereinigt real

PROGNOSE: -0,2% gg Vm

zuvor: +0,8% gg Vm

*** 08:30 CH/Verbraucherpreise

PROGNOSE: k.A.

09:25 JP/Nissan Motor Co Ltd, Ergebnis 1Q

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Juli

PROGNOSE: 52,5

zuvor: 52,2

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Juli

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 50,0

zuvor: 51,2

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Juli

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 52,2

zuvor: 50,3

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) Juli

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 52,0

zuvor: 51,4

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Juli

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 52,8

zuvor: 52,5

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Juli

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 53,8

zuvor: 53,9

*** 16:00 US/Bauausgaben Juni

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +0,1% gg Vm

*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Juli

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 53,3 Punkte

22:05 US/Palantir Technologies, Inc., Ergebnis 2Q

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July 31, 2026 09:19 ET (13:19 GMT)