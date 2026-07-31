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31.07.2026 15:18:39
TAGESVORSCHAU/Samstag, 1., bis Montag 3. August (vorläufige Fassung)
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M O N T A G, 3. August
*** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Caixin/S&P Global Juli
07:00 LU/Stabilus SE, ausführliches Ergebnis 9 Monate
*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Juni
saisonbereinigt real
PROGNOSE: -0,2% gg Vm
zuvor: +0,8% gg Vm
*** 08:30 CH/Verbraucherpreise
PROGNOSE: k.A.
09:25 JP/Nissan Motor Co Ltd, Ergebnis 1Q
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Juli
PROGNOSE: 52,5
zuvor: 52,2
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Juli
PROGNOSE: k.A.
1. Veröff.: 50,0
zuvor: 51,2
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Juli
PROGNOSE: k.A.
1. Veröff.: 52,2
zuvor: 50,3
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) Juli
PROGNOSE: k.A.
1. Veröff.: 52,0
zuvor: 51,4
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Juli
PROGNOSE: k.A.
1. Veröff.: 52,8
zuvor: 52,5
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Juli
PROGNOSE: k.A.
1. Veröff.: 53,8
zuvor: 53,9
*** 16:00 US/Bauausgaben Juni
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +0,1% gg Vm
*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Juli
PROGNOSE: k.A.
zuvor: 53,3 Punkte
22:05 US/Palantir Technologies, Inc., Ergebnis 2Q
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
July 31, 2026 09:19 ET (13:19 GMT)
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