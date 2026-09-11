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11.09.2026 14:45:43
TAGESVORSCHAU/Samstag, 12. bis Montag, 14. September (vorläufige Fassung)
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S A M S T A G, 12. September 2026
*** 12:15 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Fête de la Pomme in
Épreville-en-Lieuvin
- EI/US-Präsident Trump reist nach Irland (bis 13.9.)
S O N N T A G, 13. September 2026
- EI/US-Präsident Trump beendet Reise nach Irland (seit 12.9.)
M O N T A G, 14. September 2026
10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Umfrage unter geldpolitischen Analysten
11:15 DE/EZB-Direktorin Isabel Schnabel, Rede bei BMWi-Symposium
15:00 BE/EZB-Direktor Cipollone, Rede im House of the Euro
16:00 DE/Bayer AG, Anhörung zur Genehmigung des Glyphosat-Vergleichs vor dem
Eighth Circuit Court in St. Louis, USA
17:35 AT/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Panel zu
"Hofburg im Dialog - Economy, Europe, Resilience"
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/hab/mgo
(END) Dow Jones Newswires
September 11, 2026 08:46 ET (12:46 GMT)
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Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel zu. An der Wall Street waren grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.