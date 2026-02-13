13.02.2026 15:00:40

TAGESVORSCHAU/Samstag, 14. bis Montag, 16. Februar (vorläufige Fassung)

===

S A M S T A G, 14. Februar 2026

*** 17:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Münchner Sicherheitskonferenz

*** - EE/EZB-Ratsmitglied Muller erhält staatliche Auszeichnung

- DE/Treffen der G7-Außenminister

S O N N T A G, 15. Februar 2026

*** 10:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Panel zu europäischer

Wettbewerbsfähigkeit bei Münchner Sicherheitskonferenz

M O N T A G, 16. Februar 2026

*** 00:50 JP/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q

PROGNOSE: +0,4% gg Vq

zuvor: -0,4% gg Vq

*** 11:00 EU/Industrieproduktion Dezember

Eurozone

PROGNOSE: -1,5% gg Vm/+1,3% gg Vj

zuvor: +0,7% gg Vm/+2,5% gg Vj

15:00 BE/Treffen der Eurogruppe,

*** 18:40 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Neujahrsempfang der

American Chamber of Commerce

- Börsenfeiertag: USA, China, Korea, verkürzter Handel in Singapur

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 13, 2026 09:00 ET (14:00 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:18 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18:05 KW 7: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Inflationsdaten: US-Börsen im Plus -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street ändert häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen