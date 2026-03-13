|
13.03.2026 15:39:40
TAGESVORSCHAU/Samstag, 14. bis Montag, 16. März (vorläufige Fassung)
===
S O N N T A G, 15. März 2026
- DE/Kommunalwahl in Hessen
- FR/Kommunalwahl in Frankreich
M O N T A G, 16. März 2026
*** 03:00 CN/Anlageinvestitionen Januar/Februar
*** 03:00 CN/Industrieproduktion Januar/Februar
*** 03:00 CN/Einzelhandelsumsatz Januar/Februar
07:10 DE/Hypoport SE, vorläufiges Jahresergebnis (10:00 Telefonkonferenz)
07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, vorläufiges Jahresergebnis
08:30 TW/Foxconn Technology Group, Ergebnis 4Q
*** 13:30 US/Empire State Manufacturing Index März
PROGNOSE: 3,9
zuvor: 7,1
*** 14:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Februar
Industrieproduktion
PROGNOSE: +0,1% gg Vm
zuvor: +0,7% gg Vm
Kapazitätsauslastung
PROGNOSE: 76,2%
zuvor: 76,2%
16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation
(jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor
16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung
auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF,
EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY
*** - FR/US-Finanzminister Bessent und Chinas Premierminister He
führen Handelsgespräche
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/mgo/hab/kla
(END) Dow Jones Newswires
March 13, 2026 10:40 ET (14:40 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht sehr schwach ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel im Minus -- Wall Street schlussendlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag klar im Minus. Auch der deutsche Aktienmarkt konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht nachhaltig verteidigen. Die US-Börsen notierten am Freitag tiefer. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.