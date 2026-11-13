13.11.2026 15:51:40

TAGESVORSCHAU/Samstag, 14., bis Montag, 16. November (vorläufige Fassung)

===

S O N N T A G, 15. November 2026

- PH/Asean-Gipfel

M O N T A G, 16. November 2026

*** 00:50 JP/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q

PROGNOSE: +0,1% gg Vq

zuvor: +0,3% gg Vq

*** 03:00 CN/Anlageinvestitionen Oktober

PROGNOSE: +7,0% gg Vj

zuvor: +7,2% gg Vj

*** 03:00 CN/Einzelhandelsumsatz Oktober

PROGNOSE: +0,9% gg Vj

zuvor: +1,1% gg Vj

*** 03:00 CN/Industrieproduktion Oktober

PROGNOSE: +5,2% gg Vj

zuvor: +5,5% gg Vj

*** 03:00 CN/Hauspreise, Oktober

09:00 DE/Uniper SE, Kapitalmarkttag

*** 09:15 DE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Rede zur Eröffnung der Euro Finance Week

(11:45 Commerzbank-CEO Orlopp, 15:45 AMLA-Chefin Zsego,

16:45 Deutsche-Börse-CEO Leithner)

*** 11:00 EU/Industrieproduktion September

Eurozone

PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+0,4% gg Vj

zuvor: -0,5% gg Vm/-1,1% gg Vj

*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index November

PROGNOSE: 19,0

zuvor: 25,5

- PH/Asean-Gipfel

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mgo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 13, 2026 09:52 ET (14:52 GMT)

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ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
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