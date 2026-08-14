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14.08.2026 14:38:41
TAGESVORSCHAU/Samstag, 15. bis Montag,17. August (vorläufige Fassung)
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M O N T A G, 17. August 2026
*** 01:50 JP/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q
PROGNOSE: +0,5% gg Vq
zuvor: +0,5% gg Vq
*** 04:00 CN/Anlageinvestitionen Juli
*** 04:00 CN/Industrieproduktion Juli
*** 04:00 CN/Hauspreise Juli
*** 04:00 CN/Einzelhandelsumsatz Juli
11:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG),
Kapitalmarkttag
*** 11:30 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel zu
"Europe's Defence" Build-Up: Macroeconomic, Fiscal,
and Financial Stability Challenges"
12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht August
*** 13:45 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel zu
"Monetary Policy in a Geopolitically Fragmented World"
*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index August
PROGNOSE: 10,0
zuvor: 15,6
- KR/Börsenfeiertag: Korea
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/apo/hab/kla
(END) Dow Jones Newswires
August 14, 2026 08:39 ET (12:39 GMT)
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Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas runter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.