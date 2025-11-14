14.11.2025 15:09:40

TAGESVORSCHAU/Samstag, 15. bis Montag, 17. November (vorläufige Fassung)

===

M O N T A G, 17. November 2025

*** 09:15 DE/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei Euro Finance Week

*** 14:00 DE/Deutsche Bank AG, Kapitalmarkttag

*** 14.00 DE/Siemens Healthineers AG, Kapitalmarkttag

*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index November

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 10,7

*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Oktober

*** 15:45 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung zu "The Monetary

Policy of the European Central Bank"

*** 17:00 BE/EZB-Direktor Cipollone, Anhörung im

Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP

- EU-Kommission, Herbstprognose

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 14, 2025 09:09 ET (14:09 GMT)

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochende -- Wall Street schließt uneins -- Märkte in Fernost letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten zum Wochenschluss deutlich tiefer. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende mit unterschiedlicher Tendenz. An Asiens Börsen ging es am Freitag teils deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

