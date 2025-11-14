TAGESVORSCHAU/Samstag, 15. bis Montag, 17. November (vorläufige Fassung)

===

M O N T A G, 17. November 2025

*** 09:15 DE/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei Euro Finance Week

*** 14:00 DE/Deutsche Bank AG, Kapitalmarkttag

*** 14.00 DE/Siemens Healthineers AG, Kapitalmarkttag

*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index November

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 10,7

*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Oktober

*** 15:45 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung zu "The Monetary

Policy of the European Central Bank"

*** 17:00 BE/EZB-Direktor Cipollone, Anhörung im

Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP

- EU-Kommission, Herbstprognose

===

