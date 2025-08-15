15.08.2025 14:38:41

TAGESVORSCHAU/Samstag, 16. August bis Montag, 18. August (vorläufige Fassung)

===

M O N T A G, 18. August 2025

08:00 DE/Baugenehmigungen Juni

*** 11:00 EU/Handelsbilanz Juni

- AU/BHP Group Ltd, ausführliches Jahresergebnis

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 15, 2025 08:38 ET (12:38 GMT)

Börse aktuell - Live Ticker

Spannung vor Trump/Putin-Gipfel: ATX zieht kräftig an -- DAX stabil -- Asiens Börsen beenden Handel uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt legt vor dem Wochenende zu, während der deutsche Aktienmarkt um die Nulllinie pendelt. Die asiatischen Börsen fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
