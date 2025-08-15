|
15.08.2025 14:38:41
TAGESVORSCHAU/Samstag, 16. August bis Montag, 18. August (vorläufige Fassung)
===
M O N T A G, 18. August 2025
08:00 DE/Baugenehmigungen Juni
*** 11:00 EU/Handelsbilanz Juni
- AU/BHP Group Ltd, ausführliches Jahresergebnis
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/kch/hab/mgo
(END) Dow Jones Newswires
August 15, 2025 08:38 ET (12:38 GMT)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSpannung vor Trump/Putin-Gipfel: ATX zieht kräftig an -- DAX stabil -- Asiens Börsen beenden Handel uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt legt vor dem Wochenende zu, während der deutsche Aktienmarkt um die Nulllinie pendelt. Die asiatischen Börsen fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.