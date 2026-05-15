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15.05.2026 15:36:40
TAGESVORSCHAU/Samstag, 16. bis Montag, 18. Mai (vorläufige Fassung)
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M O N T A G, 18. Mai 2026
*** 04:00 CN/Anlageinvestitionen April
*** 04:00 CN/Einzelhandelsumsatz April
*** 04:00 CN/Industrieproduktion April
07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Jahresergebnis
08:00 DE/Baugenehmigungen März
- FR/Treffen der G7-Finanzminister und Zentralbank-Gouverneure
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/apo/mgo
(END) Dow Jones Newswires
May 15, 2026 09:36 ET (13:36 GMT)
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Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich vor dem Wochenende mit sehr negativer Tendenz. An der Wall Street ging es am Freitag nach unten. An den Börsen in Asien wurden am Freitag Verluste eingefahren.