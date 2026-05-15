TAGESVORSCHAU/Samstag, 16. bis Montag, 18. Mai (vorläufige Fassung)

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M O N T A G, 18. Mai 2026

*** 04:00 CN/Anlageinvestitionen April

*** 04:00 CN/Einzelhandelsumsatz April

*** 04:00 CN/Industrieproduktion April

07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Jahresergebnis

08:00 DE/Baugenehmigungen März

- FR/Treffen der G7-Finanzminister und Zentralbank-Gouverneure

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

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DJG/mow/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

May 15, 2026 09:36 ET (13:36 GMT)