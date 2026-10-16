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16.10.2026 14:37:39
TAGESVORSCHAU/Samstag, 17., bis Montag, 19. Oktober (vorläufige Fassung)
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S A M S T A G, 17. Oktober 2026
*** 07:00 TH/EZB-Präsidentin Lagarde, IMFC-Statement
*** 18:30 US/Internationaler Währungsfonds (IWF), Jahrestagung
Pk IWF-Lenkungsausschuss IMFC
S O N N T A G, 18. Oktober 2026
M O N T A G, 19. Oktober 2026
*** 04:00 CN/BIP 3Q
PROGNOSE: +4,4% gg Vj
zuvor: +4,3% gg Vj
*** 04:00 CN/Industrieproduktion September
PROGNOSE: +5,5% gg Vj
zuvor: +5,2% gg Vj
*** 04:00 CN/Einzelhandelsumsatz September
*** 04:15 CN/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Roundtable
bei China Finance 40 Forum (CF40)
*** 07:50 PH/EZB-Direktor Elderson, Keynote bei Green Swan Conference der BIZ
*** 08:00 DE/Auftragsbestand Verarbeitendes Gewerbe August
08:00 DE/Norma Group SE, Strategie-Update
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mgo/hab
(END) Dow Jones Newswires
October 16, 2026 08:38 ET (12:38 GMT)
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