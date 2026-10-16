16.10.2026 14:37:39

TAGESVORSCHAU/Samstag, 17., bis Montag, 19. Oktober (vorläufige Fassung)

===

S A M S T A G, 17. Oktober 2026

*** 07:00 TH/EZB-Präsidentin Lagarde, IMFC-Statement

*** 18:30 US/Internationaler Währungsfonds (IWF), Jahrestagung

Pk IWF-Lenkungsausschuss IMFC

S O N N T A G, 18. Oktober 2026

M O N T A G, 19. Oktober 2026

*** 04:00 CN/BIP 3Q

PROGNOSE: +4,4% gg Vj

zuvor: +4,3% gg Vj

*** 04:00 CN/Industrieproduktion September

PROGNOSE: +5,5% gg Vj

zuvor: +5,2% gg Vj

*** 04:00 CN/Einzelhandelsumsatz September

*** 04:15 CN/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Roundtable

bei China Finance 40 Forum (CF40)

*** 07:50 PH/EZB-Direktor Elderson, Keynote bei Green Swan Conference der BIZ

*** 08:00 DE/Auftragsbestand Verarbeitendes Gewerbe August

08:00 DE/Norma Group SE, Strategie-Update

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mgo/hab

(END) Dow Jones Newswires

October 16, 2026 08:38 ET (12:38 GMT)

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