TAGESVORSCHAU/Samstag, 17. Januar bis Montag, 19. Januar (vorläufige Fassung)

===

M O N T A G, 19. Januar 2026

*** 03:00 CN/BIP 4Q

*** 03:00 CN/Einzelhandelsumsatz Dezember

*** 03:00 CN/Industrieproduktion Dezember

*** 03:00 CN/Anlageinvestitionen Dezember

07:30 DE/Douglas AG, Trading Statement

08:00 DE/Insolvenzen Oktober

*** 10:30 US/Internationaler Währungsfonds (IWF),

Update zum Weltwirtschaftsausblick

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Dezember

Eurozone

Vorabschätzung: +0,2% gg Vm/+2,0% gg Vj

zuvor: -0,3% gg Vm/+2,1% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

Vorabschätzung: +0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj

zuvor: -0,5% gg Vm/+2,4% gg Vj

- CH/Beginn Weltwirtschaftsforum, Davos (bis 23. Januar)

*** - BE/Eurogruppe, Nominierung eines Kandidaten für das Amt des

EZB-Vizepräsidenten

- US/Börsenfeiertag: USA

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

January 16, 2026 09:22 ET (14:22 GMT)