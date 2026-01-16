|
16.01.2026 15:21:40
TAGESVORSCHAU/Samstag, 17. Januar bis Montag, 19. Januar (vorläufige Fassung)
M O N T A G, 19. Januar 2026
*** 03:00 CN/BIP 4Q
*** 03:00 CN/Einzelhandelsumsatz Dezember
*** 03:00 CN/Industrieproduktion Dezember
*** 03:00 CN/Anlageinvestitionen Dezember
07:30 DE/Douglas AG, Trading Statement
08:00 DE/Insolvenzen Oktober
*** 10:30 US/Internationaler Währungsfonds (IWF),
Update zum Weltwirtschaftsausblick
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Dezember
Eurozone
Vorabschätzung: +0,2% gg Vm/+2,0% gg Vj
zuvor: -0,3% gg Vm/+2,1% gg Vj
Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)
Vorabschätzung: +0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj
zuvor: -0,5% gg Vm/+2,4% gg Vj
- CH/Beginn Weltwirtschaftsforum, Davos (bis 23. Januar)
*** - BE/Eurogruppe, Nominierung eines Kandidaten für das Amt des
EZB-Vizepräsidenten
- US/Börsenfeiertag: USA
