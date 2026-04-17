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17.04.2026 15:40:41
TAGESVORSCHAU/Samstag, 18. bis Montag, 20. April (vorläufige Fassung)
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S A M S T A G, 18. April 2026
16:00 US/IWF Generaldirektorin, Georgieva, Meeting mit Finanzministern und
Zentralbank-Gouverneuren aus Latein Amerika, Kanada und den USA endet
M O N T A G, 20. April 2026
*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Februar
*** 08:00 DE/Erzeugerpreise März
PROGNOSE: +1,4% gg Vm/-1,2% gg Vj
zuvor: -0,5% gg Vm/-3,3% gg Vj
11:00 DE/Bundesverband deutscher Banken e.V., PK mit Präsident Sewing
*** 17:45 DE/Siemens AG, Pk zur Hannover-Messe
18:00 DE/Bundeskanzler Merz, Rede auf Jahresempfang des Bundesverbands
deutscher Banken e.V.
*** 18:40 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Keynote bei BdB-Jahresempfang
*** - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des Referenzzinses für
Bankkredite (LPR)
- JP/BIZ-General Manager Hernandez de Cos, Rede zu Stable Coins
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/hab/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
April 17, 2026 09:41 ET (13:41 GMT)
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Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.