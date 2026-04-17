TAGESVORSCHAU/Samstag, 18. bis Montag, 20. April (vorläufige Fassung)

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S A M S T A G, 18. April 2026

16:00 US/IWF Generaldirektorin, Georgieva, Meeting mit Finanzministern und

Zentralbank-Gouverneuren aus Latein Amerika, Kanada und den USA endet

M O N T A G, 20. April 2026

*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Februar

*** 08:00 DE/Erzeugerpreise März

PROGNOSE: +1,4% gg Vm/-1,2% gg Vj

zuvor: -0,5% gg Vm/-3,3% gg Vj

11:00 DE/Bundesverband deutscher Banken e.V., PK mit Präsident Sewing

*** 17:45 DE/Siemens AG, Pk zur Hannover-Messe

18:00 DE/Bundeskanzler Merz, Rede auf Jahresempfang des Bundesverbands

deutscher Banken e.V.

*** 18:40 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Keynote bei BdB-Jahresempfang

*** - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des Referenzzinses für

Bankkredite (LPR)

- JP/BIZ-General Manager Hernandez de Cos, Rede zu Stable Coins

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

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(END) Dow Jones Newswires

April 17, 2026 09:41 ET (13:41 GMT)