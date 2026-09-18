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18.09.2026 13:33:41
TAGESVORSCHAU/Samstag, 19. bis Montag, 21. September 2026 (vorläufige Fassung)
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S A M S T A G, 19. September 2026
- BE/Ecofin-Treffen Abschluss (seit 18. September)
- PH/Treffen der Asean-Wirtschaftsminister
S O N N T A G, 20. September 2026
- DE/Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern
- DE/Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin
M O N T A G, 21. September 2026
*** 10:00 DK/Novo Nordisk A/S, Kapitalmarkttag
*** 12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht
12:30 GB/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee, Rede bei OMFIF Event
*** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) August
*** - FR/Societe Generale SA, Kapitalmarkttag und Strategie Update
*** - CN/People's Bank of China (PBoC), Festsetzung der Referenzsätze
für Unternehmenskredite (LPR)
- EU/Umsetzung der Indexänderungen zum Handelsbeginn
- JP/Börsenfeiertag: Japan
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/kla/hab/cbr
(END) Dow Jones Newswires
September 18, 2026 07:34 ET (11:34 GMT)
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