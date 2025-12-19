19.12.2025 15:15:40

TAGESVORSCHAU/Samstag, 20. Dezember bis Montag, 22. Dezember (vorläufige Fassung)

M O N T A G, 22. Dezember 2025

*** 08:00 GB/BIP, (2. Veröffentlichung) 2Q

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +0,3% gg Vm/+1,4% gg Vj

*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Umfrage unter geldpolitischen Analysten

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders

*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung eines 3-monatigen Langfristtenders

*** 14:30 US/US Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) November

*** - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des

Referenzzinses für Bankkredite (LPR)

- DE/Folgende Index-Änderungen werden mit Handelsbeginn wirksam:

+ MDAX AUFNAHME

- Aumovio

- TKMS

+ MDAX HERAUSNAHME

- Gerresheimer

- Hellofresh

+ SDAX AUFNAHME

- Gerresheimer

- Hellofresh

- Ottobock

- PSI Software

- Tonies

- Verbio

+ SDAX HERAUSNAHME

- Amadeus Fire

- Formycon

- LPKF

- Procredit

- Stratec

- Thyssenkrupp Nucera

+ TECDAX AUFNAHME

- Ottobock

+ TECDAX HERAUSNAHME

- PNE

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/apo/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 19, 2025 09:16 ET (14:16 GMT)

