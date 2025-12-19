|
TAGESVORSCHAU/Samstag, 20. Dezember bis Montag, 22. Dezember (vorläufige Fassung)
M O N T A G, 22. Dezember 2025
*** 08:00 GB/BIP, (2. Veröffentlichung) 2Q
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +0,3% gg Vm/+1,4% gg Vj
*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Umfrage unter geldpolitischen Analysten
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders
*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung eines 3-monatigen Langfristtenders
*** 14:30 US/US Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) November
*** - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des
Referenzzinses für Bankkredite (LPR)
- DE/Folgende Index-Änderungen werden mit Handelsbeginn wirksam:
+ MDAX AUFNAHME
- Aumovio
- TKMS
+ MDAX HERAUSNAHME
- Gerresheimer
- Hellofresh
+ SDAX AUFNAHME
- Gerresheimer
- Hellofresh
- Ottobock
- PSI Software
- Tonies
- Verbio
+ SDAX HERAUSNAHME
- Amadeus Fire
- Formycon
- LPKF
- Procredit
- Stratec
- Thyssenkrupp Nucera
+ TECDAX AUFNAHME
- Ottobock
+ TECDAX HERAUSNAHME
- PNE
