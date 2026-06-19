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19.06.2026 15:23:39
TAGESVORSCHAU/Samstag, 20. Juni bis Montag, 22. Juni (vorläufige Fassung)
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11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
*** 13:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede im Haushaltsausschuss des Bundstags
*** 14:30 BE/EZB-Präsidentin Lagarde, Anhörung im Wirtschafts- und
Währungsausschuss des EP
*** 15:00 US/Fed-Vize-Chairman Waller, Rede zur Eröffnung der Fifth Conference
on the International Roles of the U.S. Dollar
*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Juni
PROGNOSE: -17,4
zuvor: -19,0
*** - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des Referenzzinses
für Bankkredite (LPR)
- AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Veranstaltung von OeNB und EIB
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- EU/Umsetzung der Indexänderungen zum Handelsbeginn:
+ DAX
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- LPKF Laser & Electronics
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+ TECDAX
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+ FTSE-100
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- Camurus
- Christian Dior
- Easyjet
- Inwit
- Sunbelt Rentals
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- Wendel
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- Pool Corp.
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- Coreweave
- Nebius
- Rocket Lab
- Teradyne
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- Charter Communications
- Cognizant
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- Verisk
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/kch/hab/kla
(END) Dow Jones Newswires
June 19, 2026 09:23 ET (13:23 GMT)
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