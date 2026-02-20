|
TAGESVORSCHAU/Samstag, 21. bis Montag, 23. Februar (vorläufige Fassung)
M O N T A G, 23. Februar 2026
*** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, vorläufiges Jahresergebnis
*** 10:00 IT/Enel SpA, Kapitalmarkttag und Strategie 2026-2028
*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Februar
PROGNOSE: 88,1
zuvor: 87,6
Lagebeurteilung
PROGNOSE: 86,3
zuvor: 85,7
Geschäftserwartungen
PROGNOSE: 90,0
zuvor: 89,5
12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht Februar
*** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Januar und Dezember
*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Dezember
PROGNOSE: +1,0% gg Vm
zuvor: +2,7% gg Vm
*** 18:30 US/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede anlässlich der Zuerkennung des 2026
Paul A. Volcker Lifetime Achievement Award
*** 22:30 US/JP Morgan Chase & Co, Company Update 2026
*** - IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Januar
- Börsenfeiertag: China, Russland, Japan
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
