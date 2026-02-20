20.02.2026 14:52:40

TAGESVORSCHAU/Samstag, 21. bis Montag, 23. Februar (vorläufige Fassung)

===

M O N T A G, 23. Februar 2026

*** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, vorläufiges Jahresergebnis

*** 10:00 IT/Enel SpA, Kapitalmarkttag und Strategie 2026-2028

*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Februar

PROGNOSE: 88,1

zuvor: 87,6

Lagebeurteilung

PROGNOSE: 86,3

zuvor: 85,7

Geschäftserwartungen

PROGNOSE: 90,0

zuvor: 89,5

12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht Februar

*** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Januar und Dezember

*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Dezember

PROGNOSE: +1,0% gg Vm

zuvor: +2,7% gg Vm

*** 18:30 US/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede anlässlich der Zuerkennung des 2026

Paul A. Volcker Lifetime Achievement Award

*** 22:30 US/JP Morgan Chase & Co, Company Update 2026

*** - IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Januar

- Börsenfeiertag: China, Russland, Japan

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 20, 2026 08:53 ET (13:53 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:16 Depot-Check: Wo Warren Buffett im vierten Quartal investiert ist
15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX kaum verändert -- DAX knapp im Plus -- Wall Street schwächer erwartet -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Freitag seitwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street soll zum Wochenende tiefer notieren. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen