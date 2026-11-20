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20.11.2026 16:25:40
TAGESVORSCHAU/Samstag, 21. bis Montag 23. November (vorläufige Fassung)
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S O N N T A G, 22. November 2026
- US/US-Präsident Trump, Rede bei Gala-Dinner des Trump Meme
M O N T A G, 23. November 2026
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) November
PROGNOSE: 47,7
zuvor: 46,2
Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 48,6
zuvor: 46,6
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) November
PROGNOSE: 49,8
zuvor: 49,5
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) November
PROGNOSE: 52,3
zuvor: 52,5
Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 53,2
zuvor: 53,4
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) November
PROGNOSE: 54,0
zuvor: 54,2
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(1. Veröffentlichung) November
PROGNOSE: 51,4
zuvor: 51,4
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(1. Veröffentlichung) November
PROGNOSE: 52,6
zuvor: 52,7
Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 51,5
zuvor: 51,7
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) November
PROGNOSE: k.A.
zuvor: 52,8
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) November
PROGNOSE: k.A.
zuvor: 52,8
*** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Oktober
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) November
PROGNOSE: k.A.
zuvor: 56,1
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) November
PROGNOSE: k.A.
zuvor: 54,9
*** 22:00 US/New-York-Fed-Präsident Williams, Rede an der
University of Mount Saint Vincent
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mgo/hab/kla
(END) Dow Jones Newswires
November 20, 2026 10:25 ET (15:25 GMT)
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