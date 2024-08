TAGESVORSCHAU/Samstag, 24. bis Montag, 26. August (vorläufige Fassung)

===

S A M S T A G, 24. August 2024

*** 18:25 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel zu "Reassessing the

effectiveness and transmission of monetary policy" in Jackson Hole

M O N T A G, 26. August 2024

10:00 DE/LBBW Landesbank Baden-Württemberg, Ergebnis 1H

*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex August

PROGNOSE: 86,0

zuvor: 87,0

Lagebeurteilung

PROGNOSE: 86,5

zuvor: 87,1

Geschäftserwartungen

PROGNOSE: 86,5

zuvor: 86,9

10:45 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Übergabe dreier Förderbescheide in

Bayern

11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin

12:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Besuch von Chemiepark Marl von Evonik, Marl

14:15 DE/Bundeskanzler Scholz, Besuch des interdisziplinären

Innovationsquartiers MARK 51°7, Bochum

*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juli

PROGNOSE: +3,9% gg Vm

zuvor: -6,7% gg Vm

*** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex August

PROGNOSE: k.A.

zuvor: -12,3 Punkte

17:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Besuch der Stadt Castrop-Rauxel

*** - CN/People's Bank of China (PBoC), Festlegung des Satzes für Kredite aus der

Medium-term Lending Facility (MLF)

- GB/Börsenfeiertag Großbritannien

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 23, 2024 09:43 ET (13:43 GMT)