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23.10.2026 15:31:39
TAGESVORSCHAU/Samstag, 24., bis Montag, 26. Oktober (vorläufige Fassung)
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S O N N T A G, 25. Oktober 2026
- EU/Ende der Sommerzeit
M O N T A G, 26. Oktober 2026
*** 07:00 AM/EZB-Direktor Elderson, Keynote bei COP17-Konferenz
*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Oktober
PROGNOSE: 90,1
zuvor: 89,9
Lagebeurteilung
PROGNOSE: 89,9
zuvor: 89,5
Geschäftserwartungen
PROGNOSE: 90,0
zuvor: 90,4
*** 12:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 3Q
*** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) September
15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation
(jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor
15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung auf
Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF,
EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY
- AT/Börsenfeiertag: Österreich
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
October 23, 2026 09:32 ET (13:32 GMT)
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Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.