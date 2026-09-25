TAGESVORSCHAU/Samstag, 26. bis Montag, 28. September 2026 (vorläufige Fassung)

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S O N N T A G, 27. September 2026

*** 16:30 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Salzburg Europe Summit

M O N T A G, 28. September 2026

*** 07:30 DE/Symrise AG, Pre-Close Aide-Mémoire 3Q

11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, Jahresergebnis

*** 11:30 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher hält Global Economy Lecture

*** 16:00 BE/EZB-Präsidentin Lagarde, Anhörung im Wirtschafts- und

Währungsausschuss des EP

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*** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

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DJG/hab/kla

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September 25, 2026 09:10 ET (13:10 GMT)