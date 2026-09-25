|
25.09.2026 15:09:42
TAGESVORSCHAU/Samstag, 26. bis Montag, 28. September 2026 (vorläufige Fassung)
===
S O N N T A G, 27. September 2026
*** 16:30 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Salzburg Europe Summit
M O N T A G, 28. September 2026
*** 07:30 DE/Symrise AG, Pre-Close Aide-Mémoire 3Q
11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, Jahresergebnis
*** 11:30 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher hält Global Economy Lecture
*** 16:00 BE/EZB-Präsidentin Lagarde, Anhörung im Wirtschafts- und
Währungsausschuss des EP
===
*** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/hab/kla
(END) Dow Jones Newswires
September 25, 2026 09:10 ET (13:10 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerLeichte Entspannung am Ölmarkt: ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.