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26.06.2026 15:47:39
TAGESVORSCHAU/Samstag, 27. bis Montag, 29. Juni (vorläufige Fassung)
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M O N T A G, 29. Juni 2026
*** 07:00 NL/Prosus NV, Jahresergebnis
*** 07:30 DE/Symrise AG, Pre-Close Aide-Mémoire 2Q
*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Juni
HVPI
PROGNOSE: +3,4% gg Vj
zuvor: +3,6% gg Vj
10:00 DE/Nagarro SE, HV
*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Mai
Geldmenge M3
PROGNOSE: +2,7% gg Vj
zuvor: +2,7% gg Vj
*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Juni
Wirtschaftsstimmung Eurozone
PROGNOSE: 94,5
zuvor: 93,5
Industrievertrauen Eurozone
PROGNOSE: -7,6
zuvor: -8,0
Verbrauchervertrauen Eurozone
PROGNOSE: -17,7
Vorabschätzung: -17,7
zuvor: -19,0
11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Juni
12:01 US/Honeywell Aerospace Inc, Abspaltung der Luftfahrttechniksparte von
Honeywell International
*** 17:30 DE/Siemens AG, Pre-Close Call 3Q
*** 19:30 PO/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede zur Eröffnung des EZB-Forums zu
Central Banking
*** - US/Alphabet Inc (Google-Holding), wird Teil Dow Jones Industrial Average
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/hab/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
June 26, 2026 09:47 ET (13:47 GMT)
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