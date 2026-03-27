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27.03.2026 15:30:40

TAGESVORSCHAU/Samstag, 28. bis Montag, 30. März (vorläufige Fassung)

===

S A M S T A G, 28. März 2026

14:30 EU/EZB-Direktor Cipollone, Teilnahme an Workshop der

Fondazione Banco di Napoli teil

S O N N T A G, 29. März 2026

- EU/Umstellung auf Sommerzeit

M O N T A G, 30. März 2026

07:50 DE/Suss Microtec SE, Jahresergebnis

08:00 DE/Secunet Security Networks AG, ausführliches Jahresergebnis und

Geschäftsbericht

*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg,

Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen März

*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung März

Wirtschaftsstimmung Eurozone

PROGNOSE: 96,8

zuvor: 98,3

Industrievertrauen Eurozone

PROGNOSE: -8,0

zuvor: -7,1

Verbrauchervertrauen Eurozone

PROGNOSE: -16,3

Vorabschätzung: -16,3

zuvor: -12,3

11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone März

*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) März

PROGNOSE: +1,2% gg Vm/+2,7% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+1,9% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +1,2% gg Vm/+2,8% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+2,0% gg Vj

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 27, 2026 10:31 ET (14:31 GMT)

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ATX und DAX mit Verlusten -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich fester
Die heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex verlieren am Freitag. Auch die US-Börsen verbuchen Verluste. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Freitag vorwiegend auf höherem Niveau.
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