28.11.2025 15:15:40
TAGESVORSCHAU/Samstag, 29. November bis Montag, 1. Dezember (vorläufige Fassung)
S O N N T A G, 30. November 2025
*** 02:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen
(CFLP/nationale Statistikbehörde) November
*** 02:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(CFLP/staatliche Statistikbehörde) November
- CH/Referenden über Klimapolitik und Bürgerdienst
M O N T A G, 1. Dezember 2025
*** 02:05 JP/BoJ Gouverneur Ueda, Treffen mit Wirtschaftsvertretern
*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
RatingDog/S&P Global November
*** 05:00 KR/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Current economic policy challenges
in Germany and Europe"
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe November
PROGNOSE: k.A.
zuvor: 49,9
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) November
PROGNOSE: k.A.
1. Veröff.: 47,8
zuvor: 48,8
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) November
PROGNOSE: k.A.
1. Veröff.: 48,4
zuvor: 49,6
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) November
PROGNOSE: k.A.
1. Veröff.: 49,7
zuvor: 50,0
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) November
1. Veröff.: 50,2
zuvor: 49,7
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) November
1. Veröff.: 51,9
zuvor: 52,5
*** 16:00 US/Bauausgaben Oktober
*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe November
PROGNOSE: k.A.
zuvor: 48,7 Punkte
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
- k.A. = keine Angaben
