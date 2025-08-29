|
TAGESVORSCHAU/Samstag, 30. August bis Montag, 1. September (vorläufige Fassung)
===
M O N T A G, 1. September 2025
*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Caixin/S&P Global
August
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe August
PROGNOSE: k.A.
zuvor: 49,8
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung)
August
PROGNOSE: 49,9
1. Veröff.: 49,9
zuvor: 48,2
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung)
August
PROGNOSE: 49,9
1. Veröff.: 49,9
zuvor: 49,1
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) August
PROGNOSE: 50,5
1. Veröff.: 50,5
zuvor: 49,8
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) August
PROGNOSE: k.A.
1. Veröff.: 47,3
zuvor: 48,0
*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Juli
Eurozone Arbeitslosenquote
PROGNOSE: k.A.
zuvor: 6,2%
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) August
PROGNOSE: k.A.
1. Veröff.: 53,3
zuvor: 49,8
*** - DE/Prosiebensat1 Media SE, Ende der weiteren Andienungsfrist für das
Angebot von MFE-Mediaforeurope
- US/Börsenfeiertag USA
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
