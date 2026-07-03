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03.07.2026 15:49:40
TAGESVORSCHAU/Samstag, 4. bis Montag, 6. Juli (vorläufige Fassung)
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S A M S T A G, 4. Juli 2026
*** 10:00 FR/EZB-Vizepräsident Vujcic, Teilnahme an Panel bei 26th Les Rencontres
Économiques d'Aix-en-Provence
S O N N T A G, 5. Juli 2026
*** - AT/Opec+, Ministertreffen
M O N T A G, 6. Juli 2026
*** 08:00 DE/Auftragseingang Mai saisonbereinigt
PROGNOSE: +0,7% gg Vm
zuvor: -3,8% gg Vm
*** 08:00 DE/Umsatz verarbeitendes Gewerbe Mai
08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich April
10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Juli
*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Mai Eurozone
PROGNOSE: +0,3% gg Vm
zuvor: -0,4% gg Vm
*** 11:00 EU/Erzeugerpreise Mai Eurozone
PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+5,5% gg Vj
zuvor: +0,6% gg Vm/+4,9% gg Vj
*** 14:00 DE/Gea Group AG, Pre-Close-Call 2Q
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Juni
1. Veröff.: 51,3 zuvor: 50,9
*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni
PROGNOSE: 54,1 Punkte
zuvor: 54,5 Punkte
*** 17:00 IT/EZB-Direktorin Schnabel, Moderation Panel bei ESZB-Konferenz zu
geldpolitischer Transmission (20:30 Diner Speech Lane)
*** 18:00 DE/Aumovio SE, Pre-Close-Call 2Q
*** 18:00 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Diskussion zu bei 15th
anniversary event of Financi'Elles
*** 20:30 IT/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede zum Abschluss einer
ESZB-Forschungskonferenz
*** - DE/Traton SE, Pre-Close-Call 2Q
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/hab/kla
(END) Dow Jones Newswires
July 03, 2026 09:49 ET (13:49 GMT)
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Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu. Der deutsche Leitindex beendete die Sitzung nach neuem Rekord höher. An der Wall Street fand kein Handel statt. Die Märkte in Asien verbuchten vor dem Wochenende Gewinne.