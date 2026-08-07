TAGESVORSCHAU/Samstag, 8., bis Montag, 10. August 2026 (vorläufige Fassung)

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S A M S T A G, 8. August 2026

18:45 US/Fed-Vice-Chair for Supervision, Bowman, Fireside Chat

CEO & Senior Management Summit and Annual Meeting Speakers

S O N N T A G, 9. August 2026

*** 03:30 CN/Erzeugerpreise Juli

*** 03:30 CN/Verbraucherpreise Juli

M O N T A G, 10. August 2026

07:10 DE/Hypoport SE, ausführliches Ergebnis 1H

(10:00 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 07:30 DE/Gea Group AG, ausführliches Ergebnis 1H (09:30 PK)

10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland August

18:00 DE/Patrizia SE, Ergebnis 1H

- SG/Börsenfeiertag: Singapur

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 07, 2026 09:15 ET (13:15 GMT)