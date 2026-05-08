08.05.2026 16:21:39

TAGESVORSCHAU/Samstag, 9. bis Montag, 11. Mai (vorläufige Fassung)

===

S O N N T A G, 10. Mai 2026

*** 11:30 IT/EZB-Direktor Cipollone, virtuelle Konversation bei

Ventotene Europa Festival

M O N T A G, 11. Mai 2026

*** 03:30 CN/Verbraucherpreise April

PROGNOSE: +0,8% gg Vj

zuvor: +1,0% gg Vj

*** 03:30 CN/Erzeugerpreise April

PROGNOSE: +1,7% gg Vj

zuvor: +0,5% gg Vj

*** 07:00 DE/Aurubis AG, ausführliches Ergebnis 1H (14:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/K+S AG, ausführliches Ergebnis 1Q

*** 07:00 DE/TKMS AG & Co. KGaA, Ergebnis 1H (09:30 PK)

07:10 DE/Hypoport SE, Ergebnis 1Q (10:00 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 07:30 DE/Gea Group AG, Ergebnis 1Q

*** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis 1Q (08:00 PK)

07:30 DE/Adesso SE, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Inlandstourismus März

*** 14:00 DE/Hochtief AG, Ergebnis 1Q

*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser April

18:00 DE/Patrizia SE, Ergebnis 1Q

20:30 BG/Shelly Group SE, ausführliches Ergebnis 1Q

*** - DE/SAP SE, Hausmesse Sapphire (bis 13.05.)

- IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 1Q

- RU/Börsenfeiertag: Russland

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/mgo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 08, 2026 10:22 ET (14:22 GMT)

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ATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.
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