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31.03.2026 17:34:39
TAGESVORSCHAU: Termine am 1. April 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 1. April
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TERMINE UNTERNEHMEN
09:30 CHE: Clariant, Hauptversammlung
10:00 DEU: Deutsche Telekom, Hauptversammlung
10:00 DEU: Maschinenbauverband VDMA zum Auftragseingang Februar 2026
10:00 DEU: Amprion, Online-Pk zu den Jahreszahlen
10:30 DEU: VNG, Bilanz-Pk, Leipzig
12:30 DEU: Bayer, Pharma Media Day 2026
17:45 DEU: Continental, Pre-Close Call Q1
19:00 USA: Hewlett Packard Enterprise, Hauptversammlung
USA: Pkw-Absatz 3/26
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Tankan Q1/26
02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung)
03:45 CHN: RatingDog China PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26
09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26
09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26
09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26
09:50 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung)
09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 DEU: Wirtschaftsforschungsinstitute, Pk zum Frühjahrsgutachten
10:00 ITA: Arbeitslosenquote 2/26
10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung)
10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung)
11:00 EUR: Arbeitslosenquote 2/26
14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 3/26
14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 2/26
15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung)
16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 3/26
16:30 USA: EIA, Ölbericht
18:00 RUS: Arbeitslosenquote 2/26
SONSTIGE TERMINE
CHN: China schafft Steuerrückerstattung für exportierte Photovoltaikprodukte ab, Peking
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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi
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