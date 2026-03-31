31.03.2026 17:34:39

TAGESVORSCHAU: Termine am 1. April 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 1. April

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TERMINE UNTERNEHMEN

09:30 CHE: Clariant, Hauptversammlung

10:00 DEU: Deutsche Telekom, Hauptversammlung

10:00 DEU: Maschinenbauverband VDMA zum Auftragseingang Februar 2026

10:00 DEU: Amprion, Online-Pk zu den Jahreszahlen

10:30 DEU: VNG, Bilanz-Pk, Leipzig

12:30 DEU: Bayer, Pharma Media Day 2026

17:45 DEU: Continental, Pre-Close Call Q1

19:00 USA: Hewlett Packard Enterprise, Hauptversammlung

USA: Pkw-Absatz 3/26

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Tankan Q1/26

02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung)

03:45 CHN: RatingDog China PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26

09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26

09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26

09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26

09:50 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung)

10:00 DEU: Wirtschaftsforschungsinstitute, Pk zum Frühjahrsgutachten

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 2/26

10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 2/26

14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 3/26

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 2/26

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 3/26

16:30 USA: EIA, Ölbericht

18:00 RUS: Arbeitslosenquote 2/26

SONSTIGE TERMINE

CHN: China schafft Steuerrückerstattung für exportierte Photovoltaikprodukte ab, Peking

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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Der heimische Aktienmarkt konnte die Verlustzone am Dienstag hinter sich lassen. Der deutsche Leitindex konnte ebenfalls Gewinne verbuchen. An den Börsen in Asien waren mehrheitlich rote Vorzeichen zu sehen.
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