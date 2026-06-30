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30.06.2026 17:34:38
TAGESVORSCHAU: Termine am 1. Juli 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 1. Juli
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TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 GBR: Associated British Foods, Q3-Umsatz
10:00 DEU: Telefonica Deutschland, Hauptversammlung
10:00 DEU: Norma, Hauptversammlung
10:00 AUT: Voestalpine, Hauptversammlung
11:00 DEU: Hermle, Hauptversammlung
14:00 DEU: Rational, Pre-Close-Call 1. Halbjahr 2026
17:45 DEU: Continental, Pre-Close-Call 1. Halbjahr 2026
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
USA: General Mills, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Tankan Q2/26
02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26 (2. Veröffentlichung)
03:45 CHN: RatingDog PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26
06:30 NLD: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)
08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 5/26
09:00 AUS: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)
09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26
09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26
09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26
09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26
11:00 EUR: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)
12:00 PRT: Industrieproduktion 5/26
14:15 USA: ADP-Beschäftigungsänderung 6/26
15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26 (2. Veröffentlichung)
16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 6/26
16:00 USA: Bauinvestitionen 5/26
16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
18:00 RUS: Einzelhandelsumsatz 5/26
18:00 RUS: Arbeitslosenquote 5/26
SONSTIGE TERMINE
07:00 BEL: Veröffentlichung der Eurobarometer-Umfrage des EU-Parlaments
Die Umfrage untersucht laut Parlament, wie die EU-Bürger ihre Zukunft wahrnehmen und welche Erwartungen sie an die EU haben.
09:30 DEU: Mediengespräch zum ImmoScout24 WohnBarometer für das zweite Quartal
BEL: Härtere Zollregeln für Stahlimporte in die EU treten in Kraft, Brüssel
BEL: Irland übernimmt turnusgemäß den Vorsitz des Ministerrates der Europäischen Union (EU), Brüssel
EUR: Neue Zollvorschriften für kleine Pakete in EU: Pauschalzoll auch auf importierte Billigwaren, Europaweit
IND: Japan und Indien halten jährliches Gipfeltreffen in Delhi ab
HINWEIS
HKG: Feiertag, Börse geschlossen
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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi
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Börse aktuell - Live TickerATX letztlich weit im Plus -- DAX geht deutlich fester in den Feierabend -- Börsen in Asien zum Handelsende uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich mit grünen Vorzeichen. Die Märkte in Asien fanden am Dienstag keine gemeinsame Richtung.