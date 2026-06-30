30.06.2026 17:34:38

TAGESVORSCHAU: Termine am 1. Juli 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 1. Juli

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TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Associated British Foods, Q3-Umsatz

10:00 DEU: Telefonica Deutschland, Hauptversammlung

10:00 DEU: Norma, Hauptversammlung

10:00 AUT: Voestalpine, Hauptversammlung

11:00 DEU: Hermle, Hauptversammlung

14:00 DEU: Rational, Pre-Close-Call 1. Halbjahr 2026

17:45 DEU: Continental, Pre-Close-Call 1. Halbjahr 2026

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: General Mills, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Tankan Q2/26

02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26 (2. Veröffentlichung)

03:45 CHN: RatingDog PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26

06:30 NLD: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)

08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 5/26

09:00 AUS: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)

09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26

09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26

09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26

09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26

11:00 EUR: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)

12:00 PRT: Industrieproduktion 5/26

14:15 USA: ADP-Beschäftigungsänderung 6/26

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 6/26

16:00 USA: Bauinvestitionen 5/26

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

18:00 RUS: Einzelhandelsumsatz 5/26

18:00 RUS: Arbeitslosenquote 5/26

SONSTIGE TERMINE

07:00 BEL: Veröffentlichung der Eurobarometer-Umfrage des EU-Parlaments

Die Umfrage untersucht laut Parlament, wie die EU-Bürger ihre Zukunft wahrnehmen und welche Erwartungen sie an die EU haben.

09:30 DEU: Mediengespräch zum ImmoScout24 WohnBarometer für das zweite Quartal

BEL: Härtere Zollregeln für Stahlimporte in die EU treten in Kraft, Brüssel

BEL: Irland übernimmt turnusgemäß den Vorsitz des Ministerrates der Europäischen Union (EU), Brüssel

EUR: Neue Zollvorschriften für kleine Pakete in EU: Pauschalzoll auch auf importierte Billigwaren, Europaweit

IND: Japan und Indien halten jährliches Gipfeltreffen in Delhi ab

HINWEIS

HKG: Feiertag, Börse geschlossen

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich mit grünen Vorzeichen. Die Märkte in Asien fanden am Dienstag keine gemeinsame Richtung.
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