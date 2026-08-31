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31.08.2026 17:34:38
TAGESVORSCHAU: Termine am 1. September 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 1. September
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TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 CHE: Swiss Life, Halbjahreszahlen
10:00 DEU: Gerresheimer, Hauptversammlung
10:30 CHN: Nio, Q2-Zahlen
11:00 DEU: Hapag Lloyd, Online-Veranstaltung zu aktuellen Neuigkeiten
12:45 IRL: Medtronic, Q1-Zahlen
22:00 USA: Paolo Alto Networks, Q4-Zahlen
22:05 USA: Dell Technologies, Q2-Zahlen
SGP/HKG: Shein, voraussichtlich Börsengang in Hongkong
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Investitionen Q2/26
03:45 CHN: RatingDog PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26
06:30 NLD: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)
08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 7/26
08:00 RUS: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26
08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 7/26
08:30 HUN: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung)
09:00 AUT: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)
09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26
09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26
09:50 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 (2. Veröffentlichung)
09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 (2. Veröffentlichung)
09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26
10:00 ITA: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 (2. Veröffentlichung)
10:30 ITA: Arbeitslosenquote 7/26
10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 (2. Veröffentlichung)
11:00 EUR: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)
11:00 ITA: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)
11:00 EUR: Arbeitslosenquote 7/26
12:00 PRT: Industrieproduktion 7/26
15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 (2. Veröffentlichung)
16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 8/26
16:00 USA: Bauinvestitionen 7/26
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Eröffnungspressekonferenz der Weltleitmesse der maritimen Wirtschaft SMM 2026, Hamburg
Die SMM ist die weltweit führende Fachmesse der maritimen Industrie und zentraler Treffpunkt für die internationale Schifffahrts- und Schiffbaubranche.
IRL: Informelles Treffen der Außenminister der EU-Staaten (Gymnich-Treffen)
IRL: Informelles Treffen der Verteidigungsminister der EU-Staaten
USA: Abschluss des Treffens der G20-Finanzminister
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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi
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Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Fokus: US-Börsen leichter -- ATX schließt nach Rekordhoch leichter -- DAX zum Handelsende in Rot -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag leicht nach. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. Die Wall Street notiert tiefer. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.