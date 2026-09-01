01.09.2026 06:04:39

TAGESVORSCHAU: Termine am 1. September 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 1. September

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TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Swiss Life, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: Gerresheimer, Hauptversammlung

10:30 CHN: Nio, Q2-Zahlen

11:00 DEU: Hapag Lloyd, Online-Veranstaltung zu aktuellen Neuigkeiten

12:45 IRL: Medtronic, Q1-Zahlen

22:00 USA: Paolo Alto Networks, Q4-Zahlen

22:05 USA: Dell Technologies, Q2-Zahlen

SGP/HKG: Shein, voraussichtlich Börsengang in Hongkong

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Investitionen Q2/26

03:45 CHN: RatingDog PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26

06:30 NLD: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)

08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 7/26

08:00 RUS: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26

08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 7/26

08:30 HUN: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung)

09:00 AUT: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)

09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26

09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26

09:50 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 (2. Veröffentlichung)

09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26

10:00 ITA: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 (2. Veröffentlichung)

10:30 ITA: Arbeitslosenquote 7/26

10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 7/26

12:00 PRT: Industrieproduktion 7/26

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 8/26

16:00 USA: Bauinvestitionen 7/26

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Eröffnungspressekonferenz der Weltleitmesse der maritimen Wirtschaft SMM 2026, Hamburg

Die SMM ist die weltweit führende Fachmesse der maritimen Industrie und zentraler Treffpunkt für die internationale Schifffahrts- und Schiffbaubranche.

IRL: Informelles Treffen der Außenminister der EU-Staaten (Gymnich-Treffen)

IRL: Informelles Treffen der Verteidigungsminister der EU-Staaten

USA: Abschluss des Treffens der G20-Finanzminister

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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Börse aktuell - Live Ticker

ATX fällt zurück -- DAX gibt deutlich ab -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Handel am Dienstag nahe der Nulllinie. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit kräftigen Verlusten. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Dienstag mit negativen Vorzeichen.
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