10.12.2025 06:04:38
TAGESVORSCHAU: Termine am 10. Dezember 2025
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 10. Dezember 2025
TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 DEU: Tui, Jahreszahlen (detailliert)
08:30 SWE: Husqvarna, Capital Markets Day
10:30 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI), Jahres-Pk, Frankfurt/M.
13:00 NLD: Aegon, Capital Markets Day
14:00 DEU: Deutsche Börse, Capital Markets Day
22:00 USA: Adobe, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
00:50 JPN: Erzeugerpreise 11/25
02:30 CHN: Erzeugerpreise 11/25
02:30 CHN: Verbraucherpreise 1/25
07:00 FIN: Industrieproduktion 10/25
08:00 NOR: Verbraucherpreise 11/25
09:00 CZS: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)
09:00 AUT: Industrieproduktion 10/25
10:00 ITA: Industrieproduktion 10/25
11:00 GRC: Industrieproduktion 10/25
14:30 USA: Beschäftigungskostenindex Q3/25
16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)
17:00 RUS: Verbraucherpreise 11/25
20:00 USA: Fed Zinsentscheid (20.30 Pk mit Notenbankchef Jerome Powell)
SONSTIGE TERMINE
DEU: Deutsche Bahn, Aufsichtsratssitzung
Thema u.a.: Weitere Verzögerungen bei Stuttgart 21
08:45 DEU: Pressegespräch EY zu Börsengängen 2025 und Ausblick auf 2026 (hybrid) mit Martin Steinbach, EY-Partner und Leiter des Bereichs IPO and Listing Services bei EY
09:00 DEU: BGH prüft Klausel in Riester-Rentenverträgen zur nachträglichen Herabsetzung der Rente
09:30 LUX: Urteil des EU-Gerichts zu Klage von Ryanair gegen Corona-Hilfen an portugiesische Fluggesellschaft
09:30 LUX: Urteil des EU-Gerichts zu Wettbewerbsstrafe gegen Intel
10:00 DEU: Bundesfinanzhof verkündet Entscheidungen über neues Grundsteuer-Gesetz, München
10:00 DEU: Bundesnetzagentur und Monopolkommission - gemeinsame Pk zu Telekommunikation und Post
18:00 DEU: Pressegespräch des familiengeführten Versicherungskonzerns ARAG, Düsseldorf
Der Vorstand der ARAG SE will einen ersten Einblick in das laufende Geschäftsjahr geben und über wesentliche Entwicklungen im Konzern informieren.
BEL: EU-Kommission präsentiert Vorschlag für neue Vorschriften für Europas Stromnetze, Brüssel
CHN: EU-Handelskammer in China veröffentlicht Bericht zu Lieferketten, Peking
