TAGESVORSCHAU: Termine am 10. Februar 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 10. Februar 2026

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 JPN: Mazda Motor, Q3-zahlen

06:45 AUT: AMS Osram AG, Jahreszahlen

07:00 DEU: Tui, Jahreszahlen (und Hauptversammlung 11.00 Uhr)

07:00 DEU: Teamviewer AG, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 NLD: Philips, Jahreszahlen und Capital Markets Day (11.55 Uhr)

07:30 DEU: Talanx, vorläufige Jahreszahlen

08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Jahreszahlen

08:00 GBR: Barclays, Jahreszahlen

08:00 GBR: AstraZeneca, Jahreszahlen

08:00 GBR: BP, Jahreszahlen

08:00 JPN: Honda Motor, Q3-zahlen

11:00 OLG: Verkündungstermin im Streit zwischen Aldi Süd und Tchibo

12:00 USA: DuPont de Nemours, Q4-Zahlen

12:00 USA: Spotify, Q4-Zahlen

12:55 USA: Coca-Cola, Q4-Zahlen

13:00 ITA: Ferrari, Q4-Zahlen

13:00 USA: Marriott International, Q4-Zahlen

14:00 USA: Lyft, Q4-Zahlen

18:00 FRA: Kering, Jahreszahlen

22:00 USA: American International Group, Q4-Zahlen

22:05 USA: Ford Motor Co, Q4-Zahlen

USA: Hasbro, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Geldmenge M2 1/26

00:50 JPN: Geldmenge M3 1/26

07:00 FIN: Industrieproduktion 12/25

08:00 DNK: Verbraucherpreise 1/26

08:00 NOR: Verbraucherpreise 1/26

09:00 AUS: Industrieproduktion 12/25

11:00 GRC: Industrieproduktion 12/25

14:30 USA: Im- und Exportpreise 12/25

14:30 USA: Beschäftigungskostenindex Q4/25

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 12/25

16:00 USA: Lagerbestände 11/25

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Vorstellung des Frühjahrsgutachtens der "Immobilienweisen": Wachstum, Wohnen, Wettbewerbsfähigkeit - Welche Impulse Politik und Immobilienwirtschaft setzen können, Berlin

DEU: Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel «Biofach» unter dem Motto «Growing Tomorrow - Young Voices, Bold Visions», Nürnberg

DEU: E-World - Energy & Water - Internationale Fachmesse und Kongress der Energie-und Wasserwirtschaft, Essen

