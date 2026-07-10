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10.07.2026 06:04:38
TAGESVORSCHAU: Termine am 10. Juli 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 10. Juli
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TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 DEU: Porsche AG, Pre-Close-Call Q2
10:00 DEU: Hornbach Holding, Hauptversammlung
11:00 DEU: Volkswagen inklusive Audi, Absatz Q2/26 und 1. Halbjahr
14:00 DEU: BMW, Pre-Close-Call Q2
15:30 USA: Delta Air Lines, Q2-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Erzeugerpreise 6/26
08:00 DEU: Verbraucherpreise 6/26 (2. Veröffentlichung)
08:00 DEU: Inlandstourismus 5/26
08:00 DEU: Insolvenzen 4/26
08:00 DEU: Baupreise für Wohngebäude 5/26
08:45 FRA: Verbraucherpreise 6/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 ITA: Industrieproduktion 5/26
EUR: Treffen der EU-Finanzminister
EUR: Informelles Treffen der Wettbewerbsminister der EU-Staaten
SONSTIGE TERMINE
DEU: Bundestag und Bundesrat entscheiden über Gebäudemodernisierungsgesetz
21:00 DEU: Ende der gut fünfmonatigen Generalsanierung der Bahnstrecke Köln-Wuppertal-Hagen
BEL: Treffen der EU-Finanzminister
IRL: Informelles Treffen der für Wettbewerb zuständigen Minister der EU-Staaten
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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi
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