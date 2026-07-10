10.07.2026 06:04:38

TAGESVORSCHAU: Termine am 10. Juli 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 10. Juli

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TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 DEU: Porsche AG, Pre-Close-Call Q2

10:00 DEU: Hornbach Holding, Hauptversammlung

11:00 DEU: Volkswagen inklusive Audi, Absatz Q2/26 und 1. Halbjahr

14:00 DEU: BMW, Pre-Close-Call Q2

15:30 USA: Delta Air Lines, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 6/26

08:00 DEU: Verbraucherpreise 6/26 (2. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Inlandstourismus 5/26

08:00 DEU: Insolvenzen 4/26

08:00 DEU: Baupreise für Wohngebäude 5/26

08:45 FRA: Verbraucherpreise 6/26 (2. Veröffentlichung)

10:00 ITA: Industrieproduktion 5/26

EUR: Treffen der EU-Finanzminister

EUR: Informelles Treffen der Wettbewerbsminister der EU-Staaten

SONSTIGE TERMINE

DEU: Bundestag und Bundesrat entscheiden über Gebäudemodernisierungsgesetz

21:00 DEU: Ende der gut fünfmonatigen Generalsanierung der Bahnstrecke Köln-Wuppertal-Hagen

BEL: Treffen der EU-Finanzminister

IRL: Informelles Treffen der für Wettbewerb zuständigen Minister der EU-Staaten

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schlussendllich etwas schwächer -- US-Börsen ziehen an -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit positiven Vorzeichen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Freitag etwas höher. Der deutsche Aktienmarkt tendierte leicht nach unten. Die Wall Street bewegte sich auf grünem Terrain. Die Anleger in Asien griffen am Freitag mehrheitlich zu.
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