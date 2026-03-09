|
09.03.2026 17:34:38
TAGESVORSCHAU: Termine am 10. März 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 10. März 2026
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Jahreszahlen
07:30 DEU: Volkswagen AG, Jahreszahlen
07:30 DEU: Hugo Boss, Jahreszahlen
08:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Jahreszahlen
09:00 FRA: Renault, Group Strategy Day
10:30 CHE: Roche, Hauptversammlung
12:00 DEU: Biontech, Q4-Zahlen
21:00 USA: Oracle, Q3-Zahlen
ESP: Repsol, Capital Markets Day
TERMINE KONJUNKTUR
00:50 JPN: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
00:50 JPN: Geldmenge M2 2/26
00:50 JPN: Geldmenge M3 2/26
06:30 NLD: Verbraucherpreise 2/26
07:00 FIN: Industrieproduktion 1/26
08:00 NOR: Verbraucherpreise 2/26
08:00 DNK: Verbraucherpreise 2/26
08:00 DEU: Handelsbilanz 1/26
08:00 SWE: Industrieaufträge 1/26
08:30 HUN: Verbraucherpreise 2/26
08:45 FRA: Handelsbilanz 1/26
09:00 AUT: Industrieproduktion 1/26
10:00 ITA: Erzeugerpreise 1/26
11:00 GRC: Industrieproduktion 1/26
11:00 GRC: Verbraucherpreise 2/26
15:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 2/26
CHN: Handelsbilanz 2/26
SONSTIGE TERMINE
EUR: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi
