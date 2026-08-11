11.08.2026 06:04:39

TAGESVORSCHAU: Termine am 11. August 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 11. August

^

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Tecan, Halbjahreszahlen

06:55 DEU: TAG Immobilien, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Atoss Software, Halbjahreszahlen

07:10 DEU: Norma, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Dermapharm Holding, Q2-Umsatz

07:30 DEU: Salzgitter, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Jungheinrich, Q2-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Uniper, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Cancom, Q2-Zahlen

08:00 GBR: InterContinental Hotels, Halbjahreszahlen

08:00 LUX: RTL, Halbjahreszahlen (8.30 Pk)

DEU: Adtran Networks, Halbjahresreport

DEU: Patrizia, Investoren- und Analystencall

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)

10:00 ITA: Handelsbilanz 6/26

14:15 USA: ADP Beschäftigung

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 7/26

SONSTIGE TERMINE

DEU: Fortsetzung der Tarifverhandlungen im Groß- und Außenhandel, Hamburg

11:00 DEU: Konjunktur-Pk der IHK Halle-Dessau zum zweiten Quartal 2026 (hybrid), Halle (Saale)

HINWEIS

JPN: Feiertag, Börse geschlossen

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht wenig bewegt in den Feierabend -- DAX schließlich kaum verändert -- Leichte Verluste an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart unentschlossen. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Richtung. Die US-Börsen gaben nach. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen