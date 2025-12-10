|
10.12.2025 17:34:39
TAGESVORSCHAU: Termine am 11. Dezember 2025
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 11. Dezember 2025
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 11/24
07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Jahreszahlen
07:00 DEU: Schott Pharma, Pk zum Geschäftsjahr 2025 (9.00 Uhr), Mainz
08:00 DEU: Munich Re, Vorstellung Strategie für die nächsten Jahre
10:00 DEU: MVV Energie AG, Bilanz-Pk, Frankfurt/M.
14:00 DEU: Deutsche Börse, Telefonkonferenz (für Journalisten 10.00 Uhr) anlässlich ihres Kapitalmarkttages vom 10.12.25
15:00 DEU: Digitales BASF Research Presse Briefing zu den neuesten Entwicklungen und Forschungsaktivitäten des Unternehmens, Ludwigshafen
15:00 GBR: Smith & Nephew, Capital Markets Day
15:00 USA: Weyerhaeuser, Investor Day
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
FRA: BNP Paribas, Capital Markets Day
FRA: Schneider Electric, Capital Markets Day
CHE: Givaudan, Pre-Close Jahres-Roundtable
USA: Broadcom, Q4-Zahlen
USA: Ciena Corporation, Q4-Zahlen
USA: Costco Wholesale, Q1-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 10/25
08:00 SWE: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)
09:30 CHE: Zentralbank, Zinsentscheid
10:00 ITA: Arbeitslosenquote Q3/25
10:00 FRA: IEA, Monatsbericht Ölmarkt
10:00 DEU: Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH), Konjunkturprognose
10:30 DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Winter-Konjunkturprognose
11:00 DEU: RWI Konjunkturprognose
12:00 IRL: Verbraucherpreise 11/25
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA: Erzeugerpreise 11/25
SONSTIGE TERMINE
09:30 DEU: Pk Zentralverband Deutsches Baugewerbe zu «Von der Krise zur Wende? Bauwirtschaft zwischen Wohnungsnot und Sondervermögen»
10:00 DEU: Online-Pressegespräch Europäische Zentralbank (EZB) zur Vorstellung des Abschlussberichts der «High Level Task Force on Simplification»
Mit EZB-Vizepräsident Luis de Guindos. In dem Bericht werden konkrete Empfehlungen an die EU-Kommission zur Vereinfachung des europäischen Aufsichts-, Regulierungs- und Berichtsrahmens enthalten sein.
12:00 DEU: Pressegespräch Berenberg: Ausblick auf Wirtschaft, Politik und Finanzmärkte in den USA, Europa und Deutschland für das erste Halbjahr 2026 mit Berenberg-Chefvolkswirt Holger Schmieding
DEU: Auftaktveranstaltung Chemieagenda 2045 u.a. mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche und VCI-Präsident Markus Steilemann
BEL: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel
USA: US-Zensusbüro gibt Zahlen zur Weltbevölkerung bekannt
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi
