11.05.2026 06:04:38

TAGESVORSCHAU: Termine am 11. Mai 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 11. Mai

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TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Aurubis, Q2-Zahlen (14.00 Analystenkonferenz)

07:00 DEU: K+S, Q1-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: TKMS, Q2-Zahlen (9.30 Pk)

07:15 DEU: Hypoport, Q1-Zahlen (10.00 Presse- und Analystenkonferenz)

07:30 DEU: Gea Group, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Hannover Rück, Q1-Zahlen (8.00 Pk)

07:30 DEU: Adesso, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Compass Group, Halbjahreszahlen

14:00 DEU: Hochtief, Q1-Zahlen

14:00 NLD: ASM International, Hauptversammlung

14:00 USA: Fox Corp, Q3-Zahlen

18:00 DEU: Patrizia, Q1-Zahlen

20:30 BGR: Shelly, Q1-Zahlen (detailliert)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

SAU: Aramco, Q1-Zahlen

USA: Mosaic, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

03:30 CHN: Erzeugerpreise 4/26

03:30 CHN: Verbraucherpreise 4/26

08:00 DNK: Verbraucherpreise 4/26

08:00 NOR: Verbraucherpreise 4/26

11:00 GRC: Industrieproduktion 3/26

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 4/26

SONSTIGE TERMINE

08:00 DEU: Verband deutscher Pfandbriefbanken legt Zahlen zu Immobilienpreisen im ersten Quartal vor

BEL: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel

CYP: Informelles Treffen der Minister für allgemeine Angelegenheiten der EU-Staaten, Nikosia

HINWEIS

RUS: Feiertag, Börse geschlossen

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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Der heimische Leitindex zeigte sich am Montag mit klaren Gewinnen, wohingegen sich der deutsche Leitindex wenig verändert präsentierte. Die Wall Street kann sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die Börsen in Fernost bewegten sich zum Wochenstart in unterschiedliche Richtungen.
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