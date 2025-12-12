NASDAQ Composite Index

23 326,97
-266,88
-1,13 %
12.12.2025 07:34:39

TAGESVORSCHAU: Termine am 12. Dezember 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 12. Dezember 2025

TERMINE UNTERNEHMEN

22:00 USA: Nasdaq gibt Index-Änderungen bekannt

TERMINE KONJUNKTUR

05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 10/25

05:30 JPN: Industrieproduktion 10/25 (endgültig)

08:00 GBR: BIP 10/25

08:00 GBR: Industrieproduktion 10/25

08:00 GBR: Handelsbilanz 10/25

08:00 ROU: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)

08:00 DEU: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)

08:00 DEU: Insolvenzen 9/25 + Schnellindikator 11/25

08:30 DEU: DIW, Pressegespräch Konjunkturprognose Winter 2025

08:45 FRA: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)

12:00 PRT: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)

14:00 RUS: Handelsbilanz 10/25

17:00 RUS: BIP Q3/25 (1. Schätzung)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH verhandelt über Pflicht der Wohnungseigentümer zum Bau von Sondereigentum bei steckengebliebenem Bau

09:00 DEU: Online-Diskussionsveranstaltung Agentur für Erneuerbare Energien e. V. «Bundesländerkonferenz Föderale Energiewende 2025»

10:00 BEL: Treffen der EU-Finanzminister

ITA: Großer Streik in Italien gegen Haushaltspläne von Meloni-Regierung

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

Letzte Top-Ranking Nachrichten

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX stabil -- Wall Street sinkt -- Asiens Börsen gehen deutlich fester ins Wochenende
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Freitag leichter, während der deutsche Leitindex leicht abwärts tendiert. Die US-Börsen präsentieren sich zum Wochenschluss schwächer. Vor dem Wochenende verzeichneten die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.
