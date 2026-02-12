|
12.02.2026 06:04:38
TAGESVORSCHAU: Termine am 12. Februar 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 12. Februar 2026
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 CHE: DSM-Firmenich, Jahreszahlen
07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 1/26
07:00 DEU: Siemens, Q1-Zahlen (7.30 Pk, 8.30 Analystencall, 10.00 Hauptversammlung)
07:00 DEU: Mercedes-Benz-Group, Jahreszahlen (8.00 Pk, 10.45 Call für Medien und Analysten)
07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q1-Zahlen (9.00 Pk, 11.00 Analystencall)
07:00 DEU: KWS Saat, Q2-Zahlen
07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Q1-Zahlen (detailliert)
07:00 BEL: KBC Group, Jahreszahlen
07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Jahreszahlen
07:15 CHE: Swisscom, Jahreszahlen
07:30 FRA: Legrand, Jahreszahlen
07:30 NLD: Adyen, Jahreszahlen
07:30 JPN: Softbank, Q3-Zahlen
08:00 DEU: Cancom, Jahreszahlen
08:00 DEU: Verbio, Q2-Zahlen
08:00 FRA: Hermes, Jahreszahlen
08:00 GBR: British American Tobacco, Jahreszahlen
08:00 GBR: Unilever, Jahreszahlen
08:00 GBR: Relx, Jahreszahlen
09:00 DEU: Hamburg Commercial Bank, Jahreszahlen
09:25 JPN: Nissan Motor, Q3-Zahlen
10:00 DEU: Deutsche Börse, Bilanz-Pk (hybrid)
10:00 DEU: Aurubis, Hauptversammlung
11:00 GBR: Easyjet, Hauptversammlung
12:00 FIN: Outokumpu, Jahreszahlen
17:45 FRA: L' Oréal, Jahreszahlen
22:00 USA: AirBnB, Q4-Zahlen
22:00 USA: Expedia, Q4-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Birkenstock, Q1-Zahlen
FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Jahreszahlen
USA: FedEx, Investor Day
USA: PG&E, Q4-Zahlen
USA: Baxter International, Q4-Zahlen
USA: Coinbase Global, Q4-Zahlen
USA: Applied Materials, Q1-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
DEU: Leistungsbilanz 12/25
00:50 JPN: Erzeugerpreise 1/26
06:30 NLD: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)
08:00 GBR: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)
08:00 GBR: BIP 12/25
08:00 GBR: Privatkonsum Q4/25 (1. Veröffentlichung)
08:00 GBR: Staatsausgaben Q4/25 (1. Veröffentlichung)
08:00 GBR: Im- und Exporte Q4/25 (1. Veröffentlichung)
08:00 GBR: Industrieproduktion 12/25
08:00 GBR: Handelsbilanz 12/25
08:30 HUN: Verbraucherpreise 1/25
10:00 FRA: IEA-Ölmarktbericht
11:00 POL: Verbraucherpreise 1/26
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 1/26
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Pk des Verbandes der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie zum Geschäftsjahr 2025 und Ausblick 2026, Frankfurt/M.
10:00 DEU: Jahres-Pk Verbände der Chemie- und Pharmaindustrie Baden-Württemberg (ChemieBW), Stuttgart
10:00 DEU: Einweihung neues Diagnostik-Innovationszentrum von Roche Diagnostics mit Ministerpräsident Markus Söder, Bundesforschungsministerin Dorothee Bär sowie Bundesinnenminister Alexander Dobrind, Penzberg
11:00 DEU: Frosta, Bilanz-Pk, Bremerhaven
18:30 DEU: Münchner Europakonferenz 2026 mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), München
BEL: Nato-Verteidigungsministertreffen, Brüssel
BEL: EU-Sondergipfel zu Wettbewerbsfähigkeit, Brüssel
CYP: Informelles Treffen der EU-Minister für Arbeits- und Sozialpolitik - Auftakt-Abendessen, Nikosia
DEU: Streik der Lufthansa-Crews - Bei der Lufthansa gehen am Donnerstag Piloten und Flugbegleiter gleichzeitig in einen ganztägigen Streik.
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi
