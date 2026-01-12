12.01.2026 06:04:38

TAGESVORSCHAU: Termine am 12. Januar 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 12. Januar 2026

^

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 ESP: Repsol, Q4-Umsatz

14:00 DEU: Volkswagen Konzern, Auslieferungen 2025

17:45 FRA: Airbus, Aufträge und Auslieferungen 2025 (18.30 Call)

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Insolvenzen, Oktober 2025 + Schnellindikator Dezember 2025

08:00 DNK: Verbraucherpreise 12/25

08:30 HUN: Industrieproduktion 11/25

09:00 CHE: Seco-Verbrauchervertrauen 12/25

10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 1/26

SONSTIGE TERMINE

11:30 DEU: Jahresauftakt Bundesverband deutscher Banken (BdB) mit BdB-Hauptgeschäftsführer Heiner Herkenhoff

DEU/IND: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) besucht Indien

USA: Treffen internationaler Finanzminister zu kritischen Rohstoffen u.a. mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), Washington

HINWEIS

JPN: Feiertag, Börse geschlossen

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen in Grün -- ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließt nach Rekord fester
An den Märkten in Fernost dominieren am Montag die Bullen. Während der heimische Aktienmarkt am Freitag zu Verlusten tendierte, konnte der deutsche Leitindex zulegen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen