TAGESVORSCHAU: Termine am 12. Juli 2023

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 12. Juli 2023

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: About You, Q1-Zahlen

08:00 GBR: BoE, Ergebnisse des Bankenstresstests

11:00 DEU: Schaltbau, Hauptversammlung

12:00 GBR: Burberry, Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

NOR: DNB ASA, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 06/23

01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 05/23

08:00 DEU: Außenhandel (Detailergebnisse) 05/23

09:00 ESP: Verbraucherpreise 06/23 (endgültig)

12:00 PRT: Verbraucherpreise 06/23 (endgültig)

14:30 USA: Verbraucherpreise 06/23

14:30 USA: Realeinkommen 06/23

16:00 CAN: Zentralbank, Zinsentscheid

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Fed Beige Book

SONSTIGE TERMINE

09:30 LUX: Mündliche Verhandlung vor dem EuGH zu Verzugszinsen bei Geldbußen

12:00 DEU: Bundesgerichtshof urteilt in Sachen Mietpreisbremse zur Verjährung des Auskunftsanspruchs von Mietern gegen Vermieter, Karlsruhe

12:30 DEU: Pk zum «LongCovid-Programm» mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, der Leiterin Immundefekt-Ambulanz an der Charité, Dr. Scheibenbogen und dem Klinikdirektor des Universitätsklinikums Marburg Dr. Schieffer, Berlin

13:00 DEU: VW-Ladenetztochter Elli startet Stromhandel

Die Ladenetztochter Elli des Volkswagen-Konzerns steigt in den Stromhandel ein und will mit Hilfe stationärer Batteriezellen aus E-Fahrzeugen an der Europäischen Strombörse EPEX Spot Strom kaufen und verkaufen. Mit dem «Trading Launch Event» wird der Stromhandel offiziell gestartet.

LTU: Nato-Gipfel (2. Tag und Abschluss), Vilnius

+ 14.30 Pk Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg

+ ca. 16.00 Pk Bundeskanzler Olaf Scholz

