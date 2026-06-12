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12.06.2026 06:04:38
TAGESVORSCHAU: Termine am 12. Juni 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 12. Juni
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TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 5/26
10:00 DEU: OVB Holding, Hauptversammlung
USA: IPO: SpaceX, Börsengang
TERMINE KONJUNKTUR
06:30 JPN: Industrieproduktion 4/26 (endgültig)
06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 4/26
06:30 JPN: Dienstleistungsindex 4/26
08:00 GBR: Industrieproduktion 4/26
08:00 GBR: Handelsbilanz 4/26
08:00 GBR: BIP 4/26
08:00 ROU: Verbraucherpreise 5/26
08:00 DEU: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
08:00 DEU: Insolvenzen 3/26
08:00 DEU: Handel und Abgabe von Treibhausgasen mit hoher Klimawirksamkeit:
Schwefelhexafluorid und Stickstofftrifluorid, Jahr 2025
08:45 FRA: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
09:00 ESP: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
11:00 DEU: Bundesbank Bundesbank legt halbjährliche Konjunkturprognose für Deutschland vor
12:00 PRT: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 6/26 (vorläufig)
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: BGH verhandelt zu Anspruch eines Wohnungseigentümers auf Gestattung eines Klima-Splitgeräts, Karlsruhe
DEU: Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) - Besuch Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, Berlin-Schönefeld
Die vom Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie e.V. (BDLI) und der Messe Berlin GmbH veranstaltete Berlin Air Show findet seit 1992 alle zwei Jahre statt.
+ 09.30 Pistorius unterzeichnet Vereinbarung über künftige Government-to-Government-Verkäufe mit Montenegro
+ 09.55 Rundgang Pistorius im Static Display Bereich der Bundeswehr
+ 10.30 Pk mit Mike Schoellhorn, CEO von Airbus Defence and Space zu dem Programm «Defence Made in Europe»
10:00 DEU: Mitgliederversammlung des Bundesarbeitgeberverbands Chemie (BAVC) mit Rede von Ministerpräsident Markus Söder (CSU)
Außerdem mit Rede von Prof. Martin Werding, Mitglied des Sachverständigenrats Wirtschaft.
LUX: Treffen der EU-Finanzminister, Luxemburg
HINWEIS
RUS: Feiertag, Börse geschlossen
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