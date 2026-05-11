11.05.2026 17:34:39

TAGESVORSCHAU: Termine am 12. Mai 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 12. Mai

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TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 JPN: Mazda Motor, Jahreszahlen

06:45 LUX: Grand City Properties, Q1-Zahlen

06:55 DEU: TAG Immobilien, Q1-Zahlen (10.00 Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Q2-Zahlen

07:00 DEU: KWS Saat, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Cewe Stiftung, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Ströer, Q1-Zahlen (9.00 Presse- und Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q2-Zahlen (11.00 Presse- und Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Thyssenkrupp Nucera, Q2-Zahlen (9.00 Presse- und Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Siemens Energy, Q2-Zahlen (8.30 Pk, 10.30 Analystencall)

07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q1-Zahlen (9.30 Pk)

07:00 BEL: KBC Group, Q1-Zahlen

07:00 FIN: Outokumpu, Q1-Zahlen

07:25 DEU: Medios, Q1-Zahlen

07:30 DEU: United Internet, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Douglas, Q2-Zahlen (11.00 Call)

07:30 DEU: Indus Holding, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Munich Re, Q1-Zahlen (9.00 Pk, 11.00 Analystenkonferenz)

07:30 DEU: Ionos, Q1-Zahlen (9.00 Analystenkonferenz)

07:30 DEU: 1&1, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Uniper, Q1-Zahlen (8.30 Analystenkonferenz)

07:30 DEU: Dürr AG, Q1-Zahlen (14.00 Presse- und Analystenkonferenz)

07:30 DEU: Salzgitter, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Bayer, Q1-Zahlen (9.00 Pk, 14.00 Analystenkonferenz)

07:30 DEU: Jenoptik, Q1-Zahlen (11.00 Call)

07:30 DEU: Friedrich Vorwerk, Q1-Zahlen (13.00 Call)

07:30 DEU: Scout24, Capital Market Day

07:30 DEU: Mutares, Q1-Zahlen

07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Q1-Zahlen

07:50 DEU: MBB, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Singulus, Jahreszahlen und Q1-Zahlen

08:00 GBR: Vodafone Group, Jahreszahlen

08:00 GBR: Imperial Brands, Halbjahreszahlen

09:00 DEU: EnBW, Q1-Zahlen (14.00 Analystenkonferenz)

10:00 DEU: Rheinmetall, Hauptversammlung

10:00 DEU: K+S, Hauptversammlung

10:00 DEU: Zalando, Hauptversammlung

10:00 DEU: Fraport, Hauptversammlung

10:00 DEU: Washtec, Hauptversammlung

10:00 DEU: Deutsche Real Estate, Hauptversammlung

10:00 DEU: ElringKlinger, Hauptversammlung

10:00 DEU: Mensch und Maschine Software, Hauptversammlung

10:00 DEU: Lufthansa, Hauptversammlung, Frankfurt/M.

10:00 CHE: Swatch Group, Hauptversammlung

10:00 FRA: BNP Paribas, Hauptversammlung und außerordentliche Hauptversammlung

10:00 FRA: Thales, Hauptversammlung

10:30 BEL: Solvay, Hauptversammlung

13:00 CHE: Roche, Diagnose Day 2026

14:00 ITA: Enel, Hauptversammlung

15:30 USA: 3M, Hauptversammlung

17:00 NLD: DocMorris, Hauptversammlung

18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Adtran Networks, Q1-Zahlen (detailliert)

ITA: De Longhi, Q1-Zahlen

USA: Boeing, Auslieferungen 4/26

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 3/26 (vorab)

08:00 DEU: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)

08:30 CHE: Erzeuger- und Importpreise 4/26

10:00 ITA: Industrieproduktion 3/26

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 5/26

14:30 USA: Verbraucherpreise 4/26

14:30 USA: Realeinkommen 4/26

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bundesgerichtshof entscheidet zu Schadenersatz-Klage gegen Lkw-Kartell, Karlsruhe

09:30 LUX: Mündliche Verhandlung vor dem EuGH zur EU- Einstufung von TikTok als Torwächter

10:00 DEU: Konjunktur-Pk der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft mit Vorstellung des «Weißbier-Index» für das Frühjahr 2026, München

10:00 DEU: Jahres-Pk Finanzaufsicht Bafin, Frankfurt/M.

11:00 DEU: Jahres-Pk Dussmann Group, Berlin

14:00 DEU: Bilanz-Pk Wirtschafts- und Strukturbank Hessen (WIBank), Frankfurt/M.

BEL: Treffen der EU-Verteidigungsminister, Brüssel

CYP: Informelles Treffen der Energieminister der EU-Staaten - Auftakt-Abendessen, Nikosia

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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